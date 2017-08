Tillerson om Trumps trussel: Et sprog Nordkorea kan forstå

Præsident Donald Trumps advarsel om "bål og brand", hvis ikke Nordkorea stopper med at true USA, handler om at tale til det isolerede styre på en måde, som det kan forstå.



Det mener den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson, ifølge nyhedsbureauet AP.



"Jeg tror, at det, som præsidenten gør, er at sende et stærkt signal til Nordkorea på et sprog, som Kim Jong-un (styrets leder, red.) kan forstå, for han lader ikke til at forstå diplomatisk sprog," siger Tillerson ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Nordkorea har svaret igen på Trumps udtalelser ved at true med at affyre missiler mod USA's militærbase på øen Guam i Stillehavet.



Men der er ifølge Tillerson ingen grund til at frygte et nært forestående nordkoreansk angreb. Den amerikanske udenrigsminister er selv på vej til militærbasen.



"Det amerikanske folk kan fortsat sove trygt om natten," tilføjer han.



