Indbyggere på Guam frygter angreb efter nordkoreansk trussel

Indbyggerne på den amerikanske stillehavsø Guam er bekymrede efter at være blevet fanget i midten af den voksende konflikt mellem USA's præsident, Donald Trump, og Nordkorea.



Det fortæller flere indbyggere, efter at Nordkorea har truet med at affyre missiler mod øen, der huser USA's militære base Anderson Air Force Base.



Den nordkoreanske hær oplyste onsdag morgen, at den undersøger en operationel plan for et missilangreb på øen.



"Jeg er bekymret og lidt panikslagen. Kommer det virkelig til at ske," siger Cecil Chugrad, en 37-årig buschauffør for et turistselskab på Guam.



"Hvis det kun drejede sig om mig, gjorde det ikke noget, men jeg er bekymret for min søn. Jeg har mest af alt lyst til at flytte fra Guam lige med det samme."



Tidligere onsdag sagde sikkerhedsrådgiver for den nationale sikkerhed på Guam George Charfauros, at der ikke er nogen overhængende trussel mod folk på øen.



Han opfordrede samtidig folk til at bevare roen og understregede, at forsvaret er på plads på både Guam og de tilstødende stillehavsøer.



Det sker med henvisning til, at Guam er bevæbnet med missilforsvarssystemet Terminal High Altitude Area Defense (Thaad) - det samme system, der for nylig blev installeret i Sydkorea.



"Jeg tror simpelthen, at folk er i chok og ikke ved, hvad de skal tænke," siger Todd Thompson, der er advokat på Guam.



Nordkorea fremsatte en lignende trussel mod den lille stillehavsø for nogle år siden.



"Dengang lo jeg, fordi jeg vidste, at kølige hoveder i Washington ville sejre, og at det bare var tom snak. Men nu ler jeg ikke, for jeg er bekymret for, at tingene i Washington har ændret siger," siger Todd Thompson.



Hans bror, Mitch Thompson, der også er advokat, tilføjer:



"Mange mennesker har ikke tillid til, at Det Hvide Hus vil gøre det rigtige under de givne omstændigheder."



Begge brødre har planer om ikke at være på Guam i de kommende uger.



