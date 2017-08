Løkke ignorerede advarsel fra Rigsrevisionen i kvotesag

Relateret indhold Artikler

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) blev advaret mod at henvise til en endnu ikke udgivet beretning fra Rigsrevisionen.



Det skete mandag, kort før han fratog miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) ansvaret for fiskeriområdet.



Det viser en mail til Folketingets statsrevisorer, som Berlingske kender indholdet af. Sagen bekræftes i avisen af rigsrevisor Lone Strøm.



Mandag eftermiddag udsendte statsministeren en pressemeddelelse. Heri fremgik det, at fiskeriområdet overføres til minister for ligestilling og nordisk samarbejde Karen Ellemann (V).



Løkke nævnte også, at det i en kommende beretning fra Rigsrevisionen vil fremgå, at "forvaltningen af de såkaldt omsættelige fiskekvoter igennem en årrække ikke har været tilfredsstillende, og det er jeg nødt til at tage bestik af".



Rigsrevisor Lone Strøm bekræfter, at hun anbefalede Statsministeriet ikke at nævne beretningen af respekt for statsrevisorerne, der endnu ikke har haft adgang til rapporten.



Normalt gør Rigsrevisionen en stor dyd ud af at hemmeligholde beretningerne, indtil statsrevisorerne har haft mulighed for at tage stilling til indholdet i fællesskab.



Statsrevisorerne er nedsat for at holde et vågent øje med ministerier og består af seks vagthunde valgt på tværs af partierne.



Dette ønske respekteres som regel af ministerierne, selv om disse får beretningerne i høring i god tid forinden.



Lone Strøm betragter henvendelsen fra Statsministeriet som ganske opsigtsvækkende.



På torsdag skulle Esben Lunde Larsen have forklaret sig på et samråd om sagen. Dansk Folkepartis fiskeriordfører, Ib Poulsen, ser dog ikke længere grund til at afholde samrådet.



Han mener, det er tydeligt, at statsministeren bruger den kommende beretning fra Rigsrevisionen til at dække over den reelle årsag til det, han kalder "en decideret fyring".



"Det er selvfølgelig en måde at dække over, hvad det i virkeligheden handler om," siger Ib Poulsen til Berlingske.



Han henviser til Berlingskes seneste afdækning. Ifølge avisen modarbejdede Miljø- og Fødevareministeriets embedsmænd fiskeripakken, som et flertal i Folketinget indgik uden om regeringen.



/ritzau/