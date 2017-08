DF vil afskaffe licens og skære 25 procent af DR

Dansk Folkeparti vil gennemføre store ændringer i DR og foreslår blandt andet at afskaffe licensen.



I stedet for at hente pengene i de enkelte husstande mener partiet, at pengene til DR fremover skal findes på finansloven. Det siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl til Berlingske.



"Licensen er en slags bruttoskat, som betales af alle danskere uanset indkomst. Derfor er der en større retfærdighed i at opkræve det over vores fælles skattesystem og flytte regningen over på finansloven," siger Kristian Thulesen Dahl.



Samtidig lægger DF-formanden op til at spare 25 procent af DR's budget. Besparelsen skal hentes i den periode, det næste medieforlig kommer til at løbe over. Det svarer til cirka 900 millioner kroner.



Det skal ske, fordi DR simpelthen har vokset sig for stor og dominerende i det danske medielandskab, lyder det fra DF-formanden.



"Det er vigtigt for os, at vi har et mangfoldigt medielandskab, hvor der er konkurrence og flere forskellige aktører, der byder sig til over for danskerne."



"Hovedproblemet i medielandskabet i dag er, at det i stigende grad bliver domineret af én spiller, nemlig DR, mens andre bliver trængt," siger Thulesen Dahl til Berlingske.



Derfor mener han, at der er brug for at få DR ned i størrelse. Det vil tvinge DR til at blive mere fokuseret, lyder det.



Fra DR lyder det fra bestyrelsesformand Michael Christiansen, at DR's bestyrelse ikke har en samlet holdning til forslaget om at afskaffe licensen.



Han mener ifølge Berlingske, at det vil være en ulempe, at afstanden mellem DR og Christiansborg mindskes, fordi DR kan blive genstand for årlige politiske diskussioner, når der skal forhandles finanslov.



Den foreslåede besparelse på 25 procent vil være en dramatisk beskæring af DR, siger formanden.



Kulturminister Mette Bock (LA) kalder ifølge Berlingske derimod DF's forslag for spændende og inspirerende.



Medieforliget skal forhandles på plads til næste år.