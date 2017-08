Måneder med voldsom uro i Venezuela får nu FN til at rette kritik af præsident Nicolas Maduro og hans styre, skriver nyhedsbureauet Reuters.



FN kritiserer en udbredt og systematisk brug af overdreven magtanvendelse i landet.



"Ansvaret for de forbrydelser mod menneskerettighederne, som vi rapporterer om, ligger på det højeste regeringsniveau," lyder det fra FN.



FN har opgjort, at 5051 er blevet anholdt siden april. Mere end 1000 menes stadig at være fængslet.



124 dødsfald efterforskes samtidig af FN. Sikkerhedsstyrker menes at være ansvarlige for 46 af dem. 27 af dødsfaldene menes andre pro-regeringsgrupper at være ansvarlige for. Resten af dødsfaldene er uklare, lyder det fra FN.



Måneders politisk uro i landet kulminerede foreløbigt for en uge siden, da en ny national forfatningsgivende forsamling blev indsat.



En lang række lande anerkender ikke den nye forsamling. Oppositionen, der har flertal i det tidligere officielle parlament, boykottede valget til forsamlingen.



Den nye forsamling har af præsident Nicolas Maduros regime fået udstrakte beføjelser. Lørdag meddelte forsamlingen, at den vil optræde som den øverste magt i Venezuela i op til to år.



Samtidig meddelte den, at man har fyret landets kritiske rigsadvokat, Luisa Ortega. Hun har beskyldt Maduro for at afvikle demokratiet.



Den nye forsamling i Venezuela er beskrevet som Maduros forsøg på at omdanne Venezuela til et diktatur.



Lederne for oppositionen udtrykker dagligt frygt for at blive anholdt af regimet og tiltalt for undergravende virksomhed.



/ritzau/