Rådden fiskesag skal lukkes med ministerskift

Med den opsigtsvækkende beslutning om at overdrage posten som fiskeriminister til Karen Ellemann (V) kan regeringstoppen håbe på at slå to fluer med ét smæk: For det første – og altafgørende – at skabe ro om fiskeriområdet, der har været præget af ballade som følge af Esben Lunde Larsens dybe kontroverser med oppositionen og især støttepartiet DF.



For det andet at udnytte arbejdskapacitet hos Karen Ellemann, der som minister for ligestilling og nordisk samarbejde ikke kan siges at være overbebyrdet.



At overflytningen af fiskeriområdet er en alvorlig begmand til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, kan der ikke herske tvivl om. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) beskrev ganske vist i en pressemeddelelse mandag eftermiddag, at fiskeribranchen er "stærkt udfordret" af brexit, og at der derfor skal større fokus på internationale alliancer. Men den udfordring har været kendt i over et år.



Utilfredsstillende forvaltning



Mere udslagsgivende er de to andre forhold, statsministeren nævner: Nemlig at forvaltningen af de såkaldt omsættelige fiskekvoter igennem en årrække ikke har været tilfredsstillende, hvilket statsministeren er "nødt til at tage bestik af".



Der er kritik på vej fra Rigsrevisionen, og Lars Løkkes meddelelse indikerer, at oppositionen vil føle sig bestyrket i den mistanke, som har præget dramaet om de såkaldte kvotekonger: Nemlig at ministeren ikke har gjort nok for at bekæmpe koncentrationen af kvoter på få hænder.



Esben Lunde Larsen fik i april i år en næse – det vil sige alvorlig kritik – fra Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg på grund af sin ageren i sagen om kvotekonger. Under et intenst samråd måtte ministeren erkende og beklage, at der lå forslag til bekæmpelse af kvotekoncentration, som han ikke havde videregivet til Folketinget.



Men klare undskyldninger, accept af oppositionens fiskeripakke og møder gennem foråret har ikke været nok til at normalisere forholdet mellem Esben Lunde Larsen og DF.



DF's ordfører Ib Poulsen har været blandt ministerens hårdeste kritikere og gav tidligere på sommeren udtryk for, at hans tillid til ministeren kunne ligge på et meget lille sted. Poulsens ubehag blev ikke mindre efter Berlingskes omfattende afdækning i artiklen "Kvoter, konger og kumpaner", der bl.a. handlede om strategien overfor oppositionen:

"Jeg kommer aldrig til at acceptere, at en minister bruger sine embedsfolk til at påvirke andre folkevalgte på den svinske måde," lød det i juli fra DF-ordføreren.



Mandag lød reaktionen fra Ib Poulsen "gode nyheder", og håbet om en ny start. E¬sben L-unde Larsen selv kaldte også rokaden fornuftig i lyset af, at det ikke er lykkedes at skabe ro. Han slipper nu for et planlagt samråd torsdag om nye oplysninger i sagen.



Men VLAK-regeringen har fået en lidet flatterende start på den nye politiske sæson.