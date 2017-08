Esben Lunde færdig som fiskeriminster

Relateret indhold Artikler

Esben Lunde Larsen (V) er færdig som fiskeriminister.



Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.



Kort før miljø-, fødevare- og fiskeriminister Esben Lunde Larsen (V) på torsdag skulle i samråd om den såkaldte kvotekonge-sag, bliver han nu fjernet fra den del af sin ministerpost, der omhandler fiskeri.



I stedet overtager Karen Ellemann (V), nuværende minister for ligestilling og nordisk samarbejde, posten som fiskeriminister oveni de to andre ministertitler, hun allerede har.



"Jeg har i dag besluttet at overføre ansvaret for fiskeriområdet til Karen Ellemann, så hun fremover vil være minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde," siger Lars Løkke Rasmussen i pressemeddelsen.



Han begrunder beslutningen med to forhold: Hele fiskekvoteområdet har ikke kørt godt i de seneste år, og brexit har kompliceret hele Nordsøfiskeriet.



En af Esben Lunde Larsens hårdeste kritikere er fiskeriordfører i Dansk Folkeparti, Ib Poulsen. Han glæder sig over, at området nu får en ny minister:



"Det er gode nyheder, at vi giver fiskeriområdet en ny start. Forhåbentlig får vi en ny minister, der vil samarbejde i stedet for at modarbejde det brede folketingsflertal. Det er ingen hemmelighed, at det ikke gik ret godt under den nuværende minister," siger han til Altinget.



Dansk Folkeparti var op til sommerferien tæt på at bakke op om en dagsorden, der ville vælte Esben Lunde Larsen, men gjorde ikke alvor af muligheden.



Misbrug af embedsmænd



Torsdag skulle Esben Lunde Larsen møde til samråd i miljø- og fødevareudvalget, men det møde ser Ib Poulsen nu ingen grund til at afholde. Her skulle den nu forhenværende fiskeriminister stå til regnskab for anklager om at have misbrugt embedsværket i sagen om fiskekvoter.



Først i juli kunne Berlingske dokumentere, at Esben Lunde Larsens embedsmænd havde lagt en strategi for, hvordan ministeren kunne overtage kontrollen med den nye fiskerilov, der i december blev vedtaget uden om regeringen.



Den sag kom måneder efter, at Esben Lunde havde indrømmet at have tilbageholdt en række forslag, der skulle løse problemet fiskekvoterne, for Folketinget.



Esben Lunde Larsen fortsætter som miljø- og fødevareminister efter rokaden.