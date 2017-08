Trods det forværrede forhold mellem USA og Rusland er der vilje til at fortsætte dialogen om komplekse emner.



Det siger Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, søndag efter et møde med sin amerikanske kollega, Rex Tillerson.



"Vi føler, at vores amerikanske kolleger er klar til at fortsætte dialogen. Jeg mener, at der ikke er noget alternativ til det", siger Lavrov.



Han og Tillerson havde et længere møde på sidelinjerne af et asiatisk topmøde i Filippinernes hovedstad, Manila.



Forholdet mellem USA og Rusland er forværret gennem den seneste tid og befinder sig ifølge Washington på det dårligste niveau siden den kolde krig.



De to lande udviser hinandens diplomater, og præsident Donald Trump underskrev for få dage siden en lov om nye sanktioner mod Rusland.



Tillerson og Lavrov lod pressen tage fotos, da mødet gik i gang. Men de ignorerede spørgsmål om, hvordan de nye amerikanske sanktioner mod Rusland kommer til at påvirke forholdet mellem de to lande.



Efterfølgende sagde Lavrov, at Tillerson havde spurgt til Ruslands modsvar på sanktionerne.



/ritzau/Reuters