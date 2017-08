Det er ikke til at få øje på en positiv effekt af, at det internationale samfund gentagne gange har skærpet sanktionerne mod Nordkorea.



Det vurderer Geir Helgesen, som er direktør ved Nordisk Institut for Asienstudier.



"Sanktionerne virker ikke. Men i forhold til Nordkorea har verdenssamfundet besluttet, at vi vil straffe yderligere. Det bygger på en forestilling om, at straf vil have en positiv virkning i det lange løb," siger Geir Helgesen.



"Vi kan tage vores egen lille bandekrig. Put en fyr i spjældet og giv ham ni måneder eller tolv måneder. Er der nogen forskel, og hjælper det? Bliver han flinkere ved de 12 måneder end ved de ni?"



Som en reaktion på Nordkoreas to seneste prøveaffyringer af langtrækkende raketter vedtog FN's Sikkerhedsråd lørdag enstemmigt at skærpe sanktionerne mod Nordkorea.



" Det er nærmest den eneste måde, at det internationale samfund relativt nemt kan agere på," siger Geir Helgesen.



Problemet med sanktionerne er, at det har en positiv symbolsk effekt uden for Nordkorea, mens det i Nordkorea har en negativ symbolsk effekt, fordi sanktionerne går ud over de forkerte.



"Det er ikke landets ledelse, som er målet for sanktionerne. Der er ingen, som tror på, at landets leder eller hans mænd får mindre at spise på grund af de sanktioner," siger Geir Helgesen.



"De er tænkt – uden at det er sagt – som en stramning, der får økonomien til at bryde sammen. Og hvis det sker, så er det de fattige, og dem der bor længst væk fra hovedstaden, som bliver ramt først," siger han.



Nordkoreas nærmeste allierede, Kina, valgte også at støtte de nye sanktioner ved afstemningen i Sikkerhedsrådet.



