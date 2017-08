I løbet af den seneste uge har der været fem skyderier i hovedstaden, hvor to tilfældige mænd blev ramt af skud.



Bandekonflikten i København er eskaleret til et uhørt niveau, mener formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen.



Hun kritiserer regeringen for at være passiv i konflikten.



"Vi ser en bandekonflikt, der er eskaleret til et niveau, der er helt uhørt. Og som jo kan have fatale konsekvenser."



"Vi ser en for stor grad af passivitet fra regeringen og fra Venstres side. Jeg synes selvfølgelig, at det er bemærkelsesværdigt, at man bruger sin taletid på at skælde ud på politiet," siger hun med henvisning til udtalelse fra Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen.



Han kritiserede lørdag Rigspolitiet for ikke at have informeret ordentligt om konflikten.



Mette Frederiksen opfordrer statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til at indkalde til et møde.



"Christiansborg bliver nødt til at reagere. Og jeg synes, at det er statsministeren, der skal sætte sig i spidsen for det," siger hun.



I mødet skal politiet, borgmestre fra de berørte byer af bandekonflikten og partilederne ifølge Mette Frederiksen deltage.



"Så må vi i fællesskab se på, hvad der er af nye penge og ressourcer, så vi kan få stoppet den her bandekonflikt," siger hun.



Statsministeriet henviser til justitsministeriet. Justitsminister Søren Pape (K) varslede lørdag, at de politiske partier bag politiforliget vil blive indkaldt til et møde i næste uge.



/ritzau/