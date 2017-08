Søndag aften vil der ligesom lørdag flyve et fly over visitationszonen i København.



Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Thomas Tarpgaard søndag formiddag.



Det er hjemmeværnet, som har stillet flyet til rådighed for Københavns Politi.



Vagtchefen fortæller, at det er "et taktisk værktøj", men vil ellers ikke uddybe, hvordan flyet bliver brugt, og hvor længe det er i luften.



Det er som led i den eskalerende bandekonflikt, der verserer i øjeblikket i København.



"Støtte fra luften i bandekonflikten, er et taktisk værktøj, der understøtter operationen," skriver politiet også på Twitter.



Visitationszonen i København har været gældende siden 20. juli. Torsdag valgte politiet at udvide den.



Zonen, der strækkes frem til 17. august, gælder nu i et område omkring Nørrebro, Husum, Brønshøj, Tingbjerg og et lille område omkring Ryparken Station, hvor der har været skyderi.



Siden 12. juni har der været 18 banderelaterede skyderier i København.



/ritzau/