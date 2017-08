Den kinesiske udenrigsminister, Wang Yi, har opfordret sin nordkoreanske kollega til at stoppe provokationerne mod det internationale samfund, herunder missilaffyringerne.



Det fortalte udenrigsministeren til journalister i den filippinske hovedstad Manila. Her har et internationalt møde mellem udenrigsministre fundet sted.



Wang Yi fik også lejlighed til at holde et møde med den nordkoreanske minister Ri Yong Ho, hvor han bad Nordkorea om "at bevare roen".



Samtidig opfordrede han USA og Sydkorea til "at stoppe med at øge spændingerne". I stedet bør landene vende tilbage til forhandlingerne.



FN's Sikkerhedsråd vedtog lørdag enstemmigt at skærpe sanktionerne mod Nordkorea. Det er en reaktion på landets to seneste prøveaffyringer af langtrækkende raketter.



Sanktionerne kan betyde, at Nordkoreas årlige eksportindtægter på tre milliarder dollar beskæres med en tredjedel.



Kinas støtte til FN's sanktioner mod Nordkorea viser, at landet anerkender alvorligheden af truslen fra Nordkoreas atomprogram og missiltest, siger Susan Thornton, der amerikansk topembedsmand med særligt ansvar for østasiatiske- og stillehavsspørgsmål, ifølge Reuters.



Det er også Kinas pligt at sikre, at sanktionerne mod Nordkorea bliver fuldt implementeret, pointerede hun.



/ritzau/