Den amerikanske justitsminister, Jeff Sessions, går ud med hård kritik af de talrige læk, der det seneste halve år er kommet fra de amerikanske efterretningstjenester.



På et pressemøde siger han, at en "kultur med læk" må stoppe, viser den amerikanske tv-station CNN.



Der er ifølge ministeren sket en dramatisk stigning i antallet af læk fra efterretningstjenesterne det sidste halve år.



Der har været flere de sidste seks måneder end i løbet af de sidste tre år, lyder det fra Sessions.



Han mener også, at der har været for få ressourcer afsat til at efterforske de mange læk.



Derfor vil man nu tredoble antallet af efterforskninger af læk, og man vil ikke tøve med retlig forfølgelse, lyder det fra Sessions.



Han oplyser også, at fire personer allerede er anholdt for at lække informationer.



Sessions har tidligere modtaget hård kritik af den amerikanske præsident, Donald Trump, for ikke at gøre nok for at dæmme op for de mange læk, der er strømmet ud af efterretningstjenesterne, siden Trump trådte til.



/ritzau/