Bankernes tab på landbruget er mere end fordoblet på et år

Dansk landbrug tegnede sig i 2016 for næsten 40 pct. af de tab, som bankerne måtte realisere på erhvervsudlån, skriver Jyllands-Postens Finans.



Det er mere end en fordobling på et år ifølge mediet, der har sine tal fra en opgørelse fra Finanstilsynet.



Udviklingen i landbruget går imod den generelle tendens for erhvervskunder, der er blevet stærkere og stærkere siden krisen.



Samlet er bankernes tab på erhvervsudlån i 2016 faldet med 31 pct. til det laveste niveau i ti år.



For landbruget går udviklingen imidlertid den stik modsatte vej - bankernes tab på denne sektor er vokset 58 pct. til det højeste niveau i nyere tid.



Dermed står landbruget tilbage som det helt store problembarn i bankernes regnskaber.



Landbrugets vanskelige økonomiske situation understreges af, at sektoren blot har 6,8 pct. af bankernes erhvervsudlån, men som nævnt tegner sig for hele 38 pct. af tabene.



I nogle banker er dette misforhold endnu mere grelt. I eksempelvis Jyske Bank var 4,3 pct. af erhvervsudlånet i 2016 til landbrug, som stod for 52 pct. af bankens samlede tab på erhverv.



/ritzau/