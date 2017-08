Efterretningstjeneste kan få adgang til private sundhedsdata

Relateret indhold Artikler

Din patientjournal, dine recepter og mails mellem folketingsmedlemmer.



Det er nogle af de ting, som efterretningstjenesten kan få adgang til, hvis overvejelserne i en ny rapport fra Forsvarsministeriet bliver til virkelighed.



Det vurderer flere eksperter over for Berlingske på baggrund af en ny evaluering af Center for Cybersikkerhed (CFCS), hackerenheden under Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).



Af rapporten, som forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) sendte til Folketinget 30. juni, fremgår det, at "loven på en række områder begrænser CFCS' muligheder for at yde en optimal indsats".



Forsvarsministeriet vil derfor "vurdere, om der er behov for lovændringer".



Baggrunden er ifølge rapporten, at risikoen for cyberangreb de senere år er steget markant.



De udvidede beføjelser skal hjælpe efterretningstjenesten til at stoppe cyberspionage og cyberkriminalitet.



Berlingske har bedt IT-sikkerhedsekspert Peter Kruse om at gennemgå rapporten. Han kritiserer planerne i skarpe vendinger:



"Det får hårene til at rejse sig i nakken på mig. Hvis alt det her bliver til virkelighed, ligner det totalitær overvågning."



"Centeret vil kunne få adgang til folks private data, blandt andet deres sundhedsdata," siger Peter Kruse til Berlingske.



Konkret vil efterretningstjenesten kunne få adgang til ikke blot at modtage data, men selv at hente dem, forklarer Peter Kruse.



Center for Cybersikkerhed udbyder en "netsikkerhedstjeneste", som blandt andre Region Hovedstaden og Folketinget i dag benytter. Det er de data, som de vil kunne komme dybere ned i, forklarer Peter Kruse.



Rapporten vækker også kritik fra formand for IT-Politisk Forening Jesper Lund.



"Det er bekymrende, at Center for Cybersikkerhed har ønsker, som indebærer, at Center for Cybersikkerhed vil få adgang til langt flere oplysninger om danskernes privatliv," siger han til Ritzau.



Lektor og ekspert i internetsikkerhed hos IT-Universitetet, ITU, Søren Debois siger, at det på den ene side "teknisk" giver mening, at centret gerne vil have udvidet beføjelser.



"På den anden side kunne man godt ønske sig en lidt mere fintmasket bagstopper til at forhindre, at informationerne, de opdager i den forbindelse, ikke kommer videre til andre steder i FE eller andre steder i det hele taget," siger han til Ritzau.



