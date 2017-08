Politisk uro om dansk slagtilbud til EU-agentur

Det vækker bred politisk forundring, at den danske regering - uden at informere Folketinget om de nærmere detaljer - officielt har tilbudt EU at betale 20 års udgifter til husleje, ejendomsskatter, el, vand og varme for at få Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) til København.



I Finansudvalget fik regeringen før sommerferien bred opbakning til at bruge 49 mio. kr. på at reservere erhvervskomplekset Copenhagen Towers i Ørestad frem til årsskiftet for at kunne levere et troværdigt bud på en placering af agenturet.



Flere finansordførere nævner, at der i det fortrolige aktstykke ikke står ét ord om, at Danmark vil stå for huslejen frem til 2039, såfremt København skal huse EMA, når det skifter adresse fra London i april 2019. Det endelige tilbud blev ifølge Politikens oplysninger først defineret af regeringen efter orienteringen af partierne.



Det skriver Politiken torsdag.



Kandidaturet har hidtil nydt bred politisk opbakning. Men med det generøse tilbud - der hænger sammen med, at EMA sidder i et uopsigeligt lejemål i Canary Wharf - indkasserer regeringen for første gang kritik for at spille med lukkede kort om realiteterne bag tilbuddet, der blev afsendt til EU-Kommissionen mandag.



Det er fortroligt, hvad huslejeomkostningerne er i det topmoderne erhvervskompleks. Men ifølge kilder i ejendomsbranchen vil et 20-årigt lejemål i Copenhagen Towers efter de gældende kvadratmeterpriser beløbe sig til mindst 1 mia. kr.



Finansordfører Lisbeth Bech Poulsen (SF) fatter ikke, at Folketinget ikke er orienteret om de 20 års huslejeudgifter:



"Der er kommet nye oplysninger frem, som gør, at vi på ingen måde føler os dækket ind omkring ansøgningen. Det er ikke en måde at behandle Folketinget på, når man forventer fortrolighed den anden vej. Det rejser en række spørgsmål fra os, som egentlig mener, at det er en god idé at søge om EMA-værtskabet. Det synes vi stadigvæk, men processen har været dybt kritisabel," siger hun til Politiken.



Det har ikke været muligt at få en kommentar fra udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) eller sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der er på ferie.



/ritzau/FINANS