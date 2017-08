Spejdere modsiger Trump: Vi har ikke rost præsidenten

Mexicos præsident har ikke ringet til sin kollega i USA, Donald Trump, for at rose hans politik på indvandrerområdet.



Og lederne af den amerikanske spejderbevægelse siger, at de ikke har ringet til Trump og rost ham for en meget omtalt tale, han holdt i sidste uge.



Den republikanske præsident hævder ellers, at han har fået ros fra begge kanter.



- Jeg fik et opkald fra drengespejdernes leder, som sagde, at det var den bedste tale, der nogensinde var holdt for dem, og de var meget taknemmelige, sagde Trump onsdag i et interview med Wall Street Journal.



Trump talte til tusindvis af spejdere i West Virginia 24. juli.



Talen fik mange medier og kommentatorer til at undre sig over, at præsidenten forsøgte at fremme sin egen politiske dagsorden over for en flok spejderdrenge ned til syv år.



Efterfølgende har en af lederne for USA's spejderforbund, Mike Surbaugh, undskyldt for Trumps politiske retorik over for spejderne.



Hverken han eller andre i spejdernes ledelse kender til et opkald til Trump, oplyser de i en pressemeddelelse onsdag.



Heller ikke i Mexico kan regeringen genkende Trumps beskrivelse af et telefonopkald fra den mexicanske præsident, Enrique Peña Nieto.



Ifølge Trump ringede den mexicanske præsident til ham for at rose hans immigrationstiltag.



- Selv Mexicos præsident ringede til mig, sagde Trump mandag.



- De sagde, at ved deres sydlige grænse kommer der meget få mennesker, fordi de ved, at de ikke kommer over vores grænse, hvilket er det ultimative kompliment, lød det fra Trump.



Men Mexicos udenrigsministerium oplyser, at Peña Nieto "ikke har haft nogen nylige telefonopkald med præsident Donald Trump".



Dog nævnte Peña Nieto over for Trump, da de mødtes til G20-topmødet i Tyskland for en måned siden, at Mexico har noteret en nedgang i antallet af mexicanere, der deporteres fra USA, oplyser ministeriet.



/ritzau/AP