USA: Vi finder ingen anledning til at indlede krig mod Nordkorea

USA forsøger hverken at vælte styret i Nordkorea eller finde en anledning til at indlede en krig mod det kommunistiske land.



Det siger den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson, i en briefing til pressen om USA's anstrengte forhold til Nordkorea.



Og i modsætning til præsident Donald Trump slår Tillerson en mere forsonlig tone an med hensyn til Kinas særlige rolle over for Nordkorea.



Trump skrev søndag i et tweet:



"Jeg er meget skuffet over Kina. De gør intet for os med Nordkorea, kun snak. Vi vil ikke længere tillade dette at fortsætte. Kina kunne nemt løse problemet."



Problemet, Trump taler om, er Nordkoreas mål om at blive en atommagt.



Nabolandet Kina er Nordkoreas eneste allierede af betydning samt største handelspartner.



Trump har derfor bedt de kinesiske ledere om at bruge deres indflydelse til at få stoppet Nordkoreas atomprogram.



Rex Tillerson er enig i, at Kina i høj grad har mulighed for at lægge pres på Nordkoreas leder, Kim Jong-un.



Men han afstår fra at lange ud efter Kina.



"Vi giver bestemt ikke Kina skylden for situationen i Nordkorea. Kun nordkoreanerne kan klandres for situationen."



"Men vi mener, at Kina har et specielt og unikt forhold - på grund af den betydelige økonomiske aktivitet - til at påvirke regimet i Nordkorea på måder, som ingen andre kan," siger udenrigsministeren.



I sidste uge pralede Kim Jong-un med, at Nordkorea efter sin seneste test af et interkontinentalt ballistisk missil nu er i stand til at ramme ethvert mål i USA.



Rex Tillerson har dog ikke opgivet at få stablet en dialog mellem de to lande på benene.



Men en forudsætning er, siger han, at Nordkorea én gang for alle opgiver ambitionen om at få atomvåben.



Alternativerne til en diplomatisk løsning er "ikke særlig attraktive".



"Vi leder ikke efter en undskyldning for at sende vores militær nord for den 38. breddegrad. Vi er ikke jeres fjende, men I udgør en uacceptabel trussel for os og vi er nødt til at reagere."



"Vi håber, at de på et tidspunkt begynder at forstå det. Og så vil vi gerne sætte os ned og have en samtale med dem," siger udenrigsministeren om nordkoreanerne.



/ritzau/Reuters