Flertal i Folketinget åbner for penge til Afrika for at undgå migranter

EU bør forhandle med udvalgte afrikanske lande om at sende deres statsborgere retur. Det skal ske med aftalen mellem EU og Tyrkiet om hjemsendelse af migranter som skabelon.



Sådan lyder en opfordring fra Gerald Knaus – stifter af tænketanken European Stability Institute og hovedarkitekten bag netop Tyrkietaftalen.



Den idé møder opbakning fra et flertal i Folketinget. Det skriver Politiken.



Konkrete og simple aftaler, hvor guleroden til hjemlandet er økonomisk støtte og lovlig adgang for et aftalt antal, kan ifølge Knaus løse den migrantkrise i Italien, som er blevet diskuteret på tværs af EU hele sommeren.



I Venstre er udlændingeordfører Marcus Knuth åben over for aftaler med afrikanske lande.



"Hvis man fik en aftale til at være lige så effektiv som den med Tyrkiet, så kan man jo regne ud, at vi ville spare milliarder på, at der kom mange færre flygtninge. De penge kunne man så måske bruge på en ekstra hjælpende hånd fra EU's side," siger Marcus Knuth.



Han understreger samtidig, at en aftale ikke må indebære lettere adgang til Europa.



Aftalen mellem Tyrkiet og EU blev indgået i foråret 2016 for at bremse flygtninge- og migrantstrømmen over Det Ægæiske Hav, som bragte Grækenland i samme situation, som Italien er i nu.



I år er cirka 100.000 flygtninge og migranter ankommet til Italien via Middelhavet. 2378 er ifølge FN druknet i Middelhavet i år.



I Dansk Folkeparti ser EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth også perspektiver i en aftale med afrikanske lande.



"Det er en god idé at henvende sig til de lande, som de her mennesker kommer fra. Og jeg er fuldstændig med på, at lande, som arbejder sammen med os om at løse den her konflikt, de skal også belønnes for det," siger Kenneth Kristensen Berth til Politiken.



Peter Hummelgaard Thomsen, EU-ordfører for Socialdemokratiet, ser også et behov for "meget, meget stærkere hjemsendelsesaftaler".



Han peger på, at lempelig adgang til europæiske markeder kan være et lokkemiddel, der kan få afrikanske lande til at tage statsborgere retur.



Professor emeritus fra Center for Afrikastudier på Københavns Universitet Holger Bernt Hansen har dog sine tvivl om, hvorvidt afrikanske lande vil være særlige interesserede i at indgå sådan en aftale med EU.



Han påpeger blandt andet, at mange af dem, der er rejst væk, sender penge hjem.



"Det er penge, der kommer ud til den fattige del af befolkningen i landområderne, hvor regeringen tit ikke når ud."



"Værdien af de penge, der sendes hjem, regner man med, er tre gange større end den ulandshjælp, man giver fra Vesten til Afrika," siger han.



