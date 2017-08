18 byer konkurrerer med København om lægemiddelagentur

Der er stor konkurrence om at få værtskabet for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), der om nogle år må rykke fra London i forbindelse med Storbritanniens farvel til EU.



Det er nemlig ikke kun København, som gerne vil lægge bygninger til agenturet fremover.



Deadline for at søge om værtskabet udløb natten til tirsdag. EU's ministerråd oplyser på sin hjemmeside, at 19 byer har afleveret en ansøgning.



Blandt dem finder man Stockholm, Barcelona, Wien, Bruxelles og Lille.



Et sekretariat ledet af den tidligere Novo Nordisk-koncernchef Lars Rebien Sørensen har udarbejdet Københavns bud.



Her slår man blandt andet på, at Danmark har en stærk såkaldt life science-klynge af virksomheder og forskningsinstitutioner.



Man tilbyder også agenturet husly i bygningen Copenhagen Towers i Ørestad, hvor der er god infrastruktur og kort afstand til lufthavnen.



Regeringen har samtidig tilbudt at betale agenturets husleje de kommende 20 år.



København huser dog i forvejen Det Europæiske Miljøagentur, og det kan trække i modsat retning. Kommissionen foretrækker, at agenturerne bliver spredt ud geografisk.



EMA er ansvarlig for godkendelse af medicin, der skal sælges og bruges i EU, ligesom man også løbende vurderer godkendt medicin.



30. september vil EU-Kommissionen offentliggøre sin vurdering af de indkomne bud, og i november skal de 27 medlemslande stemme om agenturets fremtidige placering.



Flytningen af agenturet skal ske senest 1. april 2019.



Foruden EMA skal også den europæiske banktilsynsmyndighed have nyt hovedkvarter. Det har otte byer lagt billet ind på.



Fire byer har søgt om at blive hjemby for begge agenturer. Det drejer sig om Bruxelles, Dublin, Wien og Warszawa.



/ritzau/