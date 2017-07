USA vil mandag meddele sanktioner mod Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, som ifølge den amerikanske regering skader demokratiet.



Sanktionerne er direkte konsekvens af et valg i det sydamerikanske land søndag, siger flere kilder til nyhedsbureauet Reuters.



Der kommer ingen oliesanktioner mandag. Men disse overvejes ifølge kilderne fortsat.



"Maduro er ikke bare en dårlig leder. Han er nu en diktator," siger den amerikanske præsidents sikkerhedsrådgiver, den tidligere general Herbert Robert McMaster.



"Den seneste tids handlinger med kulminationen i gårsdagens magtovertagelse gennem et snyde-valg til nationalforsamlingen udgør et meget seriøst slag mod demokrati i vores hemisfære."



Venezuela har været plaget af voldsom uro. Det kulminerede søndag, da vælgerne var kaldt til valg af en omstridt forfatningsgivende forsamling.



Den socialistiske præsident vil ifølge kritikere dermed tilrane sig magt og kortslutte det eksisterende demokrati.



Oppositionen boykottede valget. Mindst 10 personer blev dræbt.



Den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, advarer mod yderligere sanktioner mod Maduros allierede.



"Med sanktionerne gør USA sin opposition mod hans (Maduros, red.) regimes politik og vores støtte til folket i Venezuela, der søger at deres land igen skal vende tilbage til et helhjertet og velstående demokrati, klar," siger han.



"Enhver, der deltager i denne illegitime (nationalforsamling, red.), kan blive udsat for fremtidige amerikanske sanktioner for deres rolle i at underminere demokratiske processer og institutioner i Venezuela."



Med sanktionerne kan Nicolas Maduro slutte sig til en kreds med blandt andet Robert Mugabe, Kim Jong-un og Bashar al-Assad, der også har fået indefrosset deres midler i USA.



/ritzau/Reuters