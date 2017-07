Socialdemokraterne kræver sikkerhed for at elkunders penge bliver i elnet

Der må ikke herske tvivl om, hvorvidt de penge, som elkunderne betaler til drift og udvikling af elnettet, bliver brugt på alt muligt andet.



Derfor må energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) redegøre for, om reguleringen på området er skrap nok. Det mener Socialdemokratiet.



Jyllands-Posten har afdækket, at flere elselskaber har investeret i områder, der ligger langt fra deres kerneforretning. Blandt andet tv-distribution, cykelstativer og træpillefabrikker. I mange tilfælde med tab.



"Ministeren er nødt til at komme med en redegørelse for denne her sag," siger energiordfører Jens Joel (S).



"Og for om den regulering, vi har, er tilstrækkelig til at skabe sikkerhed for, at de penge, kunderne betaler til elnettet, rent faktisk også går til at sikre elnettets udvikling."



Det er hensigten med de nuværende regler, at elnettet, som selskaberne har monopol til at drive, ikke skal kunne finansiere investeringseventyr på andre områder.



Alligevel frygter Foreningen for Slutbrugere af Energi (FSE), der tæller en række store virksomheder, at monopolet kan finansiere elselskabernes kommercielle aktiviteter.



Det siger Anders Houmøller, der er sekretær i FSE, til Jyllands-Posten.



Foreningen ønsker derfor en opsplitning af elselskaberne. Det skal sikre, at de kommercielle aktiviteter ikke blandes sammen med ejerskab og drift af selve elnettet.



Jens Joel er ikke sikker på, om det er nødvendigt at gå så langt. Men Jyllands-Postens artikler kalder på en undersøgelse af, om reglerne virker godt nok, mener han.



"Der må slet ikke være tvivl om, at der er vandtætte skotter mellem monopoldelen og den kommercielle del af forretningen," siger han.



Dansk Energi er brancheorganisation for elselskaberne. Her mener man, at det slet ikke er muligt at hæve tarifferne for at dække kommercielle investeringer.



Når priserne er steget de senere år, skyldes det blandt andet politiske krav. Blandt andet om at elkablerne skal graves ned, og at elmålere skal kunne fjernaflæses.



Og Jens Joel understreger, at selskaberne selvfølgelig skal kunne tage betaling for investeringer direkte i elnettet.



"Men diskussionen her er, hvordan vi sikrer, at der er fuldstændigt vandtætte skotter mellem udviklingen af elnettet og så de andre forretninger, som kommercielle dele af selskaberne udfører," siger han.



/ritzau/