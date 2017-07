To teenagere og valgkandidat blandt de dræbte ved valg i Venezuela

Relateret indhold Artikler

To teenagere på 13 og 17 år er blandt de dræbte ved søndagens omstridte valg i Venezuela.



Begge blev dræbt i den vestlige delstat Tachira, der ligger på grænsen til Colombia.



Det oplyser landets anklagemyndighed.



Kort forinden havde myndighederne meddelt, at en soldat var dræbt i sammenstød, ligeledes i den region.



Dermed er ni mennesker meldt dræbt siden lørdag. En af dem var kandidat ved valget. Han blev dræbt af bevæbnede personer, der trængte ind i hans hjem i området Brisas del Sur Tres og skød ham flere gange.



Store dele af det økonomisk og politisk hårdt prøvede Venezuela er præget af voldelige protester søndag.



Oppositionen og store dele af befolkningen i al almindelighed er imod præsident Nicolas Maduros planer om at oprette et forfatningsråd, der skal omskrive landets forfatning.



Urolighederne har kostet over 100 mennesker livet i de sidste fire måneder.



/ritzau/AFP