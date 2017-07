Dutertes politistyrke dræber narkomistænkt filippinsk borgmester

Relateret indhold Artikler

En filippinsk borgmester mistænkt for at være involveret i handel med narko er sammen med 11 andre personer, deriblandt hans hustru, blevet dræbt i en politiaktion.



Det skriver avisen The Manila Times.



Aktionen fandt sted natten til søndag lokal tid i Ozamiz. Byen ligger i den sydlige Mindanao-region.



Drabene er de seneste i forbindelse med præsident Rodrigo Dutertes indsats for at bekæmpe narkokriminalitet.



Han kom til magten i 2016 på blandt andet et løfte om at komme narkobander til livs.



Siden er næsten 3200 personer ifølge nyhedsbureauet AFP blevet dræbt i politiaktioner mod formodede narkokriminelle. Tallet stammer fra politiet.



Duterte har sat navn på flere lokalpolitikere, politifolk og dommere, som mistænkes for at være indblandet i narkohandel.



I en tale sidste år udpegede Duterte borgmesteren i Ozamiz, Reynaldo Parojinog, som en af disse.



I søndagens aktion blev Reynaldo Parojinog dræbt sammen med sin kone, en bror og ni andre.



En regional talsmand for det nationale politi oplyser, at borgmesterens sikkerhedsfolk åbnede ild mod de politifolk, der deltog i aktionen.



- Derfor gjorde vores politifolk gengæld, siger talsmand Lemuel Gonda.



Politiet var ifølge egne oplysninger i besiddelse af en dommerkendelse til at gennemsøge borgmesterens bolig.



En gruppe betjente dukkede uanmeldt op klokken 2.30 natten til søndag, hvorefter en ildkamp angiveligt gik i gang.



Borgmesterens datter, der også er byens viceborgmester, blev anholdt. Hun vil blive sigtet for narkoforbrydelser, oplyser politiet til Manila Times.



En af borgmesterens medarbejdere afviser, at hans personlige vagter skød mod politiet under aktionen. Det skriver AFP.



Efter ransagningen af borgmesterens ejendom har politiet fjernet granater, ammunition, ulovlige stoffer og pengebundter, oplyser regionens politichef, Jaysen De Guzman, ifølge Manila Times.



I 2016 blev to andre borgmestre dræbt i Dutertes narkokrig. Både filippinske og udenlandske politikere har beskyldt præsidenten for at overtræde menneskerettighederne i bestræbelserne på at opfylde sit valgløfte.



/ritzau/