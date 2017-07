Søndagens omstridte valg i kriseramte Venezuela er præsident Nicolas Maduros forsøg på at køre sig selv i stilling som landets diktator.



Det mener USA's FN-ambassadør, Nikki Haley.



"Maduros illegitime valg er endnu et skridt mod en diktaturstat. Vi vil ikke acceptere en illegitim regering," skriver hun blandt andet på Twitter.



"Det venezuelanske folk og demokratiet vil sejre, tilføjer hun med henvisning til den politisk uro, der har plaget landet i månedsvis."



USA vil på grund af det omstridte valg overveje at indføre nye sanktioner mod Venezuelas olieindustri. En beslutning herom kan blive truffet allerede mandag.



Det oplyser en repræsentant for den amerikanske regering ifølge Reuters.



USA er ikke ene om at afvise søndagens valg i Venezuela. Tilsvarende meldinger er kommet fra en række lande i Syd- og Mellemamerika. Det gælder Argentina, Peru, Colombia og Panama.



Maduro har besluttet, at befolkningen skal stemme om 545 delegerede til en ny lovgivende forsamling.



Den skal omskrive Venezuelas forfatning og kan erstatte det nuværende parlament.



Den nye forsamling vil give Maduro næsten ubegrænsede beføjelser.



Valgdagen i Venezuela har været præget af voldsomme sammenstød mellem demonstranter og regeringsstyrker. Mindst syv personer har mistet livet under urolighederne, oplyser myndighederne i landet ifølge Reuters.



Oppositionen hævder dog, at det reelle dødstal er 12, hvilket i så fald vil gøre søndagen til den blodigste dag i landet, siden protesterne brød ud tidligt i april.



Maduro afviser den omfattende kritik af valget. Den socialistiske præsident kalder det "højreorienteret propaganda" ifølge Reuters.



"Kejseren Donald Trump ville bremse det venezuelanske folks ret til at stemme. En ny kampæra er begyndt. Vi vil gå hele vejen med denne nye nationalforsamling," sagde Nicolas Maduro, da han afgav sin stemme i Caracas søndag morgen lokal tid.



/ritzau/