USA beordrer diplomatfamilier hjem fra voldsplaget Caracas

USA beordrer familier til amerikanske diplomater i Caracas til at forlade den venezuelanske hovedstad.



Også amerikanske regeringsansatte får lov til at forlade ambassaden.



Det sker forud for præsident Nicolas Maduros varslede valg søndag. Præsidenten ønsker at sammensætte en forsamling, der skal omskrive Venezuelas forfatning.



Det skriver nyhedsbureauet AFP.



Det amerikanske udenrigsministerium har samtidig ændret dets rejsevejledning for Venezuela og advarer amerikanske borgere mod at rejse til det sydamerikanske land på grund af uro og vold.



Præsident Maduro har besluttet, at befolkningen på søndag skal stemme om 540 kandidater til en ny lovgivende forsamling, der kan erstatte det nuværende parlament.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Den nye forsamlings hovedopgave bliver at udarbejde en ny forfatning.



Men præsidentens kritikere vil have et nyvalg.



De kræver, at Maduro dropper sin plan, der kan ændre det nuværende parlament, som er domineret af oppositionen. De frygter, at ændringen vil sende landet i retning mod et diktatur.



Protesterne mod præsident Maduro begyndte i april og har hidtil kostet mindst 102 mennesker livet.



Protesterne opstod, efter præsidenten havde offentliggjort sin plan for en ny lovgivende forsamling.



I Danmark oprettede Udenrigsministeriet i midten af maj en midlertidig rejsevejledning for Venezuela. Her fraråder ministeriet alle ikke-nødvendige rejser til landet.



Det sker, fordi det sydamerikanske land for tiden oplever omfattende uroligheder og voldelige demonstrationer, der kan opstå med kort varsel.



- Hvis du bor eller rejser i Venezuela, bør du holde dig væk fra demonstrationer og større forsamlinger. Vi råder til, at du holder dig løbende opdateret om situationen via de lokale medier og følger myndighedernes anvisninger, skriver Udenrigsministeriet.



/ritzau/