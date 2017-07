Ti gange på et år har FN-komitéer kritiseret afgørelser i Flygtningenævnet, som er de danske asylmyndigheders øverste instans.



Men kritikken skal ikke følges op med handling, mener Venstres udlændinge- og integrationsordfører, Marcus Knuth.



"Der er andre organisationer, som har kritiseret os før, men vi kommer ikke til at ændre en millimeter i vores udlændingepolitik. Vi har en demokratisk opbakning til vores politik, og så er den ikke længere," siger han.



Heller ikke udlændinge- og integrationsordfører Martin Henriksen (DF) synes, at der skal handles på kritikken.



"Vi har ikke tænkt os at foretage os noget på baggrund af den kritik, der kommer fra FN. Faktisk synes vi, at Flygtningenævnet er for gavmilde, når asylansøgere får tildelt opholdstilladelser i Danmark," siger han.



FN har rejst kritik ti gange på et år



Den seneste kritik kom ifølge Dagbladet Information fra FN's Menneskerettighedskomité 28. juni. Kritikken går på en sag, hvor nævnet har givet et koptisk kristent par fra Egypten afslag på asyl.



Det er kritisabelt, mener komitéen, da det koptisk kristne par risikerer at blive forfulgt i hjemlandet.



Men det er ikke FN, der skal tage stilling til det spørgsmål, lyder det fra Marcus Knuth.



"Jeg synes for at være helt ærlig, at FN skal blande sig lidt mindre i Danmarks asylpolitik. Vi kører en bevidst og målrettet stram udlændingepolitik, og sådan er det bare," siger V-ordføreren.



Kritikken fra FN tog fart fra 2015. Inden da havde nævnet kun modtaget kritik i alt fire gange i løbet af de foregående 11 år.



FN har siden september 2015 rejst kritik 15 gange, heraf ti gange i løbet af et år. Det er i perioden 1. juli 2016 til 28. juni 2017.



/ritzau/