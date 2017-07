Trump raser i morgentweets efter Obamacare-nederlag

Den amerikanske præsident Donald Trump er efterhånden blevet kendt for sine opslag på det sociale medie Twitter, hvor han uden filter giver udtryk for sine holdninger fra morgenstunden.Og lørdag morgen, da han steg ud af sengen i Det Hvide Hus, var ingen undtagelse. Her begyndte han kl. 7.07 lokal tid på en serie af tweets, der havde et særligt sigte.Donald Trump er stærkt utilfreds med, at han ikke kan få noget gennemført i Senatet, hvor man skal tælle til 60 senatorer ud af de i alt 100, før ny lovgivning kan vedtages.Og det har indtil videre været mere end vanskeligt, hvilket frustrerer præsidenten, der for nyligt måtte se tilbagerulningen af Obamacare blive nedstemt."Senatet må skille sig af med reglen om 60 stemmer NU! Det dræber det republikanske parti, og tillader otte demokrater at styre landet. 200 love er klar i Senatet. Det er en JOKE!" skrev Trump og fortsatte:"Republikanerne i Senatet vil ALDRIG vinde, hvis de ikke går over til 51 stemmer for at få majoriteten. De ligner tåber og spilder bare deres tid."Lignende toner lød fra Trump i flere tweets lørdag morgen.Men han begyndte med at slå fast, at russerne var imod ham, da han blev valgt til præsident i november 2016."Og hvorfor ikke? Jeg er tilhænger af et stærkt militær og lave oliepriser. Heksejagt!, skrev han.Trump har ofte spillet offerrollen, når han er blevet angrebet, og han mener, at mediernes negative artikler om ham er "historiens største heksejagt".