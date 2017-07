For tredje gang er Pakistans premierminister, Nawaz Sharif, afsat som regeringschef. Denne gang skyldes det beskyldninger om korruption, som skal være foregået i 1990'erne.



Sagen har fyldt utrolig meget i Pakistan, siger Ole Thonke, Danmarks ambassadør i Pakistan.



"Mange ser det som et enormt positivt skridt, at der nu bliver taget et opgør med praksis i et land som Pakistan," siger han.



Beskyldningerne mod Sharif opstod, efter at de såkaldte Panama-papirer blev lækket i 2016.



Første gang, Sharif blev afsat, var det af den daværende præsident under beskyldninger for svindel.



I 1999 blev han væltet i et militærkup.



/ritzau/