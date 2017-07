Russerne skyder tilbage mod USA, efter at et flertal i den amerikanske kongres overvældende har bakket op om at skærpe sanktioner mod blandt andet Rusland.



Sanktionerne bekræfter amerikanernes "ekstreme aggression i forhold til internationale anliggender", udtaler det russiske udenrigsministerium.



Rusland har derfor beordret amerikanerne til at bringe antallet af diplomater på ambassaden i Moskva og konsulater ned til 455 inden 1. september.



Det svarer til antallet af russiske diplomater i USA.



Reuters citerer det russiske nyhedsbureau RIA for oplysningen om, at det drejer sig om 200-300 af de amerikanske diplomater, der skal sendes hjem.



Et stort flertal i Senatet stemte natten til fredag for at skærpe sanktionerne mod Rusland, Iran og Nordkorea.



Allerede tidligere på ugen havde det andet kammer i Kongressen, Repræsentanternes Hus, gjort det samme.



Sanktionerne skal ses som en løftet pegefinger over for Rusland. Rusland beskyldes for at blande sig i det amerikanske præsidentvalg sidste år og for militære aggressioner i Ukraine og Syrien.



Kongresmedlemmernes overvældende opbakning til flere sanktioner har sat USA's præsident, Donald Trump, i en svær position.



Trump ønsker nemlig ikke at sanktionere Rusland yderligere.



Præsidenten kan nedlægge veto mod sanktionerne, hvilket vil skabe vrede i Trumps eget parti.



Eller også kan han underskrive og dermed pakke sit håb om et bedre forhold til russerne væk.



Torsdag kritiserede Ruslands præsident, Vladimir Putin, USA og dets "antirussiske hysteri".



Samtidig advarede Putin om, at Rusland ikke vil "tolerere denne form for uforskammethed for altid".



Fredagens russiske reaktion kommer desuden oven på en af den tidligere præsident Barack Obamas sidste beslutninger.



I december sidste år forbød han russiske diplomater adgang til to områder i USA. Det var modsvar på russernes formodede indblanding i præsidentvalget måneden forinden.



Samtidig udviste USA 35 russiske diplomater for spionage.



Putin har tidligere sagt, at han ønskede at se, hvilken linje Donald Trump fulgte, når han flyttede ind i Det Hvide Hus i januar, før han reagerede på Obamas handlinger.



Rusland advarer fredag desuden USA om, at de vil give igen med samme mønt, hvis amerikanerne bortviser flere russiske diplomater.



Derudover vil Rusland ikke længere tillade den amerikanske ambassade i landet at bruge nogle bygninger og områder i Moskva fra 1. august.



/ritzau/AFP