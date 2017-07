Højesteret tvinger Pakistans premierminister til at gå af

Relateret indhold Tilføj søgeagent Højesteret Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Højesteret

Opdateret kl. 10.48 - Pakistans højesteret tvinger landets premierminister, Nawaz Sharif, til at forlade sin post.



Nawaz Sharif er beskyldt for korruption.



"Han er diskvalificeret som ærligt medlem af parlamentet, og derfor kan han ikke sidde på posten som premierminister," siger dommer Ejaz Afzal Khan i det tætpakkede retslokale.



Beskyldningerne mod Sharif opstod, efter at de såkaldte Panama-papirer blev lækket i 2016.



Papirerne fra Panama indeholder titusinder af konti og selskaber, der mistænkes for at være brugt til skatteunddragelse. Her dukkede navne på Sharifs familiemedlemmer op.



Den nu afsatte premierminister skal angiveligt have hvidvasket penge fra den pakistanske stat tilbage i 1990'erne. Her sad han også ved magten ad flere omgange.



De stjålne penge blev derefter overført til offshoreselskaber, lyder beskyldningerne ifølge nyhedsbureauet dpa.



Her skal de være blevet brugt til at købe lukrative lejligheder i London.



Siden er lejlighederne overført til Sharifs sønner, der altså stod nævnt i Panama-papirerne.



Den fyrede premierminister afviser anklagerne.



Højesteret har fredag beordret yderligere undersøgelser af Sharif og dennes familie.



Forud for højesterets afgørelse var der sendt tusindvis af politibetjente og paramilitære styrker i gaderne i hovedstaden, Islamabad, for at undgå uroligheder, skriver dpa.



Det er tredje gang, at Sharif er blevet afsat som regeringschef.



Første gang blev han fyret af landets daværende præsident, efter at han blev beskyldt for svindel.



I 1999 blev han væltet i et militærkup.



I det hele taget findes der ikke en pakistansk premierminister, der har formået at blive siddende i en hel femårig periode.



De fleste er blevet fældet af landets militær. Andre er blevet væltet af deres eget parti - eller er ligefrem blevet snigmyrdet.



Det er anden gang i Pakistans 70-årige historie, at landets højesteret har diskvalificeret en siddende premierminister.



Det skete også i 2012. Her blev Yousaf Raza Gilani tvunget til at gå af, efter at han havde nægtet at genåbne en korruptionssag mod præsidenten.



Fredag formiddag er Sharif trådt formelt tilbage.



Det oplyser en talsperson fra premierministerens kontor i en meddelelse. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Det er nu op til Sharifs parti, PML-N, at udpege en ny premierminister, tilføjer Reuters. Partiet sidder på flertallet i parlamentet.



Der spekuleres blandt andet i, at den nu afgåede premierministers lillebror, Shahbaz Sharif, kan overtage posten.



/ritzau/AFP