Trump efter Obamacare-fiasko: Tre republikanere har svigtet

Endnu et mislykket forsøg på at afskaffe dele af sundhedsreformen Obamacare får USA's præsident, Donald Trump, til at lange ud efter tre republikanske senatorer, der har modsat sig.



"Tre republikanere og 48 demokrater har svigtet det amerikanske folk. Som jeg har sagt fra begyndelsen: Lad Obamacare implodere - og gør så noget," skriver Trump, der selv er republikaner, på Twitter.



I alt stemte 52 af Senatets 100 medlemmer imod at afskaffe dele af den tidligere præsident Barack Obamas sundhedsreform.



Dermed var det samtlige 48 demokratiske og de tre republikanske senatsmedlemmer John McCain, Lisa Murkowski og Susan Collins, der afviste forslaget.



I en udtalelse skriver John McCain, der er tidligere præsidentkandidat og netop tilbagevendt til Senatet efter en dyster kræftdiagnose:



"Jeg har fra begyndelsen ment, at Obamacare skulle afskaffes og erstattes med en løsning, der øger konkurrencen, sænker omkostningerne og forbedrer behandlingen for det amerikanske folk."



"Men den såkaldte magre tilbagetrækning, som Senatet har stemt om i dag (sent torsdag nat amerikansk tid, red.), ville ikke opnå de mål," udtaler McCain.



Forslaget blev døbt en mager tilbagetrækning, fordi det kun var delelementer af Obamacare, som skulle ophæves.



Blandt andet ville forslaget fritage privatpersoner og arbejdsgivere fra det nuværende krav om at købe forsikring - eller blive straffet.



Forslaget lagde desuden op til at indstille et krav om, at større virksomheder skal tilbyde deres ansatte sundhedsforsikring de næste otte år.



Derudover ville al økonomisk støtte til Planned Parenthood ophøre i et år. Det er en slags mødrehjælp med lægeklinikker, der blandt andet udfører aborter.



Mest af alt, skriver flere amerikanske medier, var forslaget dog tænkt som en kickstarter til forhandlinger med Kongressens andet kammer, Repræsentanternes Hus.



Her vedtog et flertal af medlemmerne tilbage i maj en noget mere omfattende afskaffelse af Obamacare.



/ritzau/