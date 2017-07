It-direktør trods større optag: Situationen er nærmest håbløs

Antallet af ansøgere til it-uddannelserne på de videregående uddannelser er steget de seneste år.



Men selv om flere også er blevet optaget på studierne, er der lang vej igen, før universiteterne leverer det antal nyuddannede it-specialister, der er behov for, siger administrerende direktør i IT-Branchen Birgitte Hass.



"Situationen er nærmest håbløs. Sagen er, at vi har en meget stor mangel på it-specialister," siger hun.



Ifølge en prognose vil Danmark i 2030 mangle 19.000 it-specialister.



Hver tredje af interesseorganisationen IT-branchens medlemmer fortæller, at de må opgive at besætte stillinger, fordi de ikke kan finde de rigtige kandidater.



"Det betyder, at der er digitaliseringsopgaver, vi ikke kan løse. Vi lever i en digital verden, og vi er i Danmark langt fremme med at digitalisere, men vi skal passe meget på med, at vi ikke læner os tilbage nu," siger hun.



"Der er simpelthen et stort voksende behov, som følge af at vi træder ind i en ny digital æra."



På flere it-rettede uddannelser har optaget i år været større end sidste år. Blandt andet på IT-universitetet er optaget i år steget med 24 pct.



Også Dansk Industri og Dansk Erhverv efterlyser flere it-specialister.



"Det er glædeligt, at flere søger i den retning. Men det løser ikke problemet, fordi manglen er så stor, at der skal flere års stigende optag til, før man kan tale om, at der ikke længere er en mangelsituation i Danmark," siger Charlotte Rønhof, der er underdirektør i DI.



Chefkonsulent Mette Fjord Sørensen fra Dansk Erhverv frygter, at problemet bliver større, fordi Danmark samtidig sakker bagud i forhold til andre EU-lande med at uddanne folk inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik.



"Mens vi står og snører vores snørebånd i startfeltet, spurter de andre afsted," siger Mette Fjord Sørensen til Jyllands-Posten.



De nyuddannede it-kyndige skal hovedsageligt være med til at skabe digitale løsninger i fremtiden.



IT-branchen forudsiger, at nyuddannede vil få job som projektledere, it-arkitekter, udviklere, designere og it-sikkerhedsfolk.



/ritzau/