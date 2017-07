Kontroversiel præsident vil straffe demonstranter med ti års fængsel

Relateret indhold Artikler

Venezuelas regering forsøger at sætte en stopper for de omfattende demonstrationer, der er varslet fredag forud for præsident Nicolas Maduros omstridte valg på søndag.



Således oplyser indenrigsminister Nestor Reverol, som læser op fra et præsidentielt dekret, at demonstranter kan risikere lange fængselsstraffe.



- Enhver, der deltager i protester, demonstrationer eller marcher, som kan forstyrre eller påvirke afstemningen søndag, vil få mellem fem og ti års fængsel, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.



Ordren gælder fra fredag. Den er udstedt forud for en masseprotest, som oppositionen har opfordret til.



Det sker, fordi præsident Maduro har besluttet, at befolkningen på søndag skal stemme om 540 kandidater til en ny lovgivende forsamling. Den skal erstatte det nuværende parlament og omskrive Venezuelas forfatning.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Men præsidentens kritikere vil have et nyvalg, og oppositionen har opfordret til civil ulydighed, da den frygter, at Maduros plan vil sende Venezuela i retning mod et diktatur.



Protesterne mod præsidenten begyndte i april og har hidtil kostet mindst 102 mennesker livet.



Onsdag mistede en 16-årig og en 30-årig mand livet under voldsomme protester, skriver nyhedsbureauet dpa.



Den forværrede politiske situation har samtidig skabt frygt for, at måneders gadekampe kan tippe over og ende i en åben civil konflikt.



Det har fået tusindvis af venezuelanere til at flygte til Colombia i denne uge, skriver AFP.



Som følge af urolighederne i det sydamerikanske land har USA senest beordret familier til amerikanske diplomater i Caracas til at forlade den venezuelanske hovedstad.



Også amerikanske regeringsansatte får lov til at forlade ambassaden.



