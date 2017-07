Der er en åben konflikt i Det Hvide Hus, efter at den nye kommunikationsdirektør, Anthony Scaramucci, har beskyldt præsident Donald Trumps stabschef for at at stå bag et læk til et nyhedsmedie.



Finansmanden Scaramucci blev udnævnt til sin post i sidste uge trods protester fra stabschef Reince Priebus og præsidentens talsmand, Sean Spicer. Det fik efterfølgende Spicer til at sige sit job op.



Scaramucci sagde i sidste uge, at hans forhold til Priebus er som brødres, hvor man slås nu og da.



Torsdag sammenligner han over for CNN deres forhold med brødreparret i Det Gamle Testamente, hvor den ene bror slog den anden ihjel.



"Nogle brødre er som Kain og Abel. Andre brødre kan slås med hinanden og have det fint sammen. Jeg ved ikke, om dette kan repareres eller ikke. Det vil være op til præsidenten."



Det siger han, efter at han sent onsdag i et tweet antydede, at Priebus kan have haft en hånd med, da oplysninger om Scaramuccis finansstatus blev lækket og dukkede op i nyhedsmediet Politico.



Politico.com har selv sagt, at dets historie ikke bygger på et læk, men på tilgængelige registre.



Der har været rapporter om, at Trump er rasende over, at medarbejdere i Det Hvide Hus har lækket interne oplysninger. Præsidenten siges at være stærkt opsat på at få folkene bag lækagerne afsløret.



Amerikanske medier minder om, at Scaramucci glemmer i sin historie om ham og Priebus at fortælle, at den bibelske Kain slår sin bror Abel ihjel.



"Så hvis Reince ønsker at forklare, at han ikke er en, der lækker, så lad ham gøre det," siger Scaramucci til CNN.



En kommentator konstaterer, at det svarer til at spørge: Hvornår er du holdt op med at slå din kone.



/ritzau/Reuters