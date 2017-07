Britisk minister: Fri bevægelighed for arbejdere slutter i 2019

Den frie bevægelighed for arbejdskraft mellem Storbritannien og EU slutter, når briterne forlader EU-samarbejdet.



Det siger den britiske migrationsminister, Brandon Lewis, torsdag til BBC.



"Arbejdskraftens frie bevægelighed slutter, når vi forlader EU i foråret 2019," siger Lewis til BBC's radio.



Lewis siger også, at et nyt migrationssystem vil være på plads i foråret 2019.



I en artikel i Financial Times skriver den britiske indenrigsminister, Amber Rudd, samtidig, at Storbritannien vil indføre sine egne regler efter exit fra EU.



"Når vi først er ude af EU, vil denne regering anvende sine egne migrationsregler og krav," skriver Amber Rudd.



"De vil imødekomme behovene hos de britiske virksomheder, men også hos det brede samfund," skriver hun.



Storbritannien ventes at forlade EU fredag 29. marts 2019.



/ritzau/Reuters