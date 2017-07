Sveriges statsminister står foran skæbnedag

En skæbnedag.



Det skriver flere svenske medier forud for et pressemøde med Sveriges statsminister, Stefan Löfven, torsdag klokken 10.45.



Löfvens regering er i krise, efter at en skandale om it-sikkerhed har udløst et krav fra oppositionen om tre ministres afgang.



Statsministeren har endnu ikke afsløret, hvordan han vil håndtere kravet.



Men der spekuleres i, om han ligefrem vil udskrive valg eller gå af.



Det er mest sandsynligt, at regeringen går af. Sådan vurderer Olof Persson, der har forsket i svensk politik gennem mere end et halvt århundrede, i den svenske avis Expressen.



For det vil være "et stort signal om politisk svaghed", hvis Löfven alene lader de tre ministre falde i skandalen, forklarer han.



De tre ministre er infrastrukturminister Anna Johansson, indenrigsminister Anders Ygeman og forsvarsminister Peter Hultqvist.



Bag kravet om deres afgang er fire borgerlige partier, der udgør koalitionen Alliansen, samt det højreorienterede parti, Sverigedemokraterna.



Ministrene har ikke orienteret statsministeren, regeringen og Riksdagen om mulige alvorlige læk af personfølsomme data fra det svenske trafiktilsyn, Transportstyrelsen.



Det data, der kan være sluppet ud fra styrelsen, kan have gjort det muligt at opspore personer med hemmelige adresser og beskyttede identiteter.



Löfven har derfor fire handlemuligheder.



Det siger Torbjörn Larsson, der forsker i statskundskab på Stockholm Universitet, til SVT Nyheter.



Statsministeren kan enten udskrive valg, lade regeringen gå af uden nyvalg, afsætte de tre udskældte ministre eller "nøjes" med at ofre infrastrukturminister Anna Johansson.



Men ingen af mulighederne er perfekte.



Hvis Löfven skiller sig af med de tre ministre, som oppositionen kræver, vil irritationen fortsætte, vurderer Torbjörn Larsson.



Det kan til gengæld være den enkleste løsning for regeringen, som "formodentlig vil lede til det mindst turbulente efterår", siger han til SVT.



Statsminister Löfven udtalte sig for første gang søndag i sagen. Her erkendte han, at den har skadet Sverige.



Alligevel er det ikke sikkert, at sagen koster den svenske leder det politiske liv.



"Ingen har kontrol over, hvordan sagen slutter," står der i en analyse i Svenska Dagbladet.



"Fejlene i regeringens håndtering af sikkerhedslækagen har skabt en politisk situation, hvor begge sider forsøger at skade hinanden maksimalt."



/ritzau/