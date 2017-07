Trump tager æren for asiatisk gigantinvestering i USA

Relateret indhold Artikler

Den asiatiske elektronikproducent Foxconn vil investere ti mia. dollar (63,4 mia. kroner) i en ny fabrik i den amerikanske delstat Wisconsin.



Det oplyser Foxconn onsdag ifølge flere internationale nyhedsbureauer.



Beslutningen er en opmuntring for præsident Donald Trump, skriver AP.



At skabe flere amerikanske arbejdspladser i industrien var, sammen med løfter om at afskaffe tidligere præsident Barack Obamas sundhedsreform og sænke skatterne, blandt de vigtigste budskaber i Trumps valgkamp.



Men indtil videre er det hverken blevet til en ny sundhedslov eller skattelettelser.



Ifølge Trump har Foxconns topchef, Terry Gou, truffet beslutningen som et direkte resultat af hans valgsejr.



"Hvis jeg ikke var blevet valgt, så ville han med garanti ikke bruge ti mia. dollar," siger Trump i en tale i Det Hvide Hus ifølge AP.



Foxconn, der måske er mest kendt for at samle iPhones og andre produkter for Apple på fabrikker i blandt andet Kina, oplyste i juni, at det havde planer om at investere stort i en fabrik i USA, der skal fremstille skærme til computere og fjernsyn.



Syv amerikanske delstater konkurrerede ifølge Reuters om investeringen, der ifølge meddelelsen fra Foxconn "vil skabe 3000 arbejdspladser med mulighed for at stige til 13.000 nye job".



At Wisconsin trak det længste strå kan ifølge AP være hjulpet på vej af, at delstaten vil give Foxconn incitamenter på op til tre mia. dollar.



Ifølge delstatens republikanske guvernør, Scott Walker, der er på valg næste år, er fabrikken en af de største økonomiske projekter i Wisconsins historie.



"Det er en stor dag for Amerika," sagde Walker ifølge Reuters.



Han var sammen med den republikanske formand for Repræsentanternes Hus, Paul Ryan, mødt op i Det Hvide Hus til offentliggørelsen af nyheden.



Ryans tilstedeværelse skyldes, at Foxconn vil opføre fabrikken i den kreds i Wisconsin, hvor han er valgt.



