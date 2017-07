EU's aftale om at udveksle oplysninger med Canada om flypassagerer er ikke lovlig i sin nuværende form.



Det siger EU-Domstolen onsdag i en såkaldt bindende udtalelse.



Udvekslingen af de såkaldte PNR-oplysninger - Passenger Name Record - er et led i kampen mod terror og organiseret kriminalitet.



Men domstolen siger, at flere af PNR-aftalens bestemmelser er uforenelige med EU's grundlæggende rettigheder.



Det gælder blandt andet respekten for privatlivets fred og ret til beskyttelsen af personlige oplysninger.



EU-Domstolen kritiserer desuden, at den planlagte udveksling af data ikke begrænser sig til det absolut nødvendige for at nå sit mål.



Den overførsel af data, som aftalen lægger op til, er nemlig så omfattende og systematisk, at den kan afsløre alt muligt om flypassagererne, mener domstolen.



Herunder forhold mellem to eller flere personer, madvaner og følsomme oplysninger om helbred.



Det er Europa-Parlamentet, der har besluttet at høre, om domstolen kan sige god for aftalen med Canada.



Parlamentarikerne var bekymrede over, om overførslen af data om flypassagerer mellem EU og Canada overholdt alle regler.



Domstolens afgørelse ventes også at få betydning for EU's andre aftaler om udveksling af oplysninger om flypassagerer.



EU har tilsvarende aftaler med USA og Australien.



Desuden besluttede EU-landene sidste år at oprette et nyt såkaldt PNR-register over alle passagerer, der flyver til og fra Europa.



EU-landene vil også udveksle oplysninger om passagerer, der flyver inden for Europa.



Det nye europæiske PNR-register skal efter planen være klar til brug fra næste forår.



På grund af retsforbeholdet står Danmark som udgangspunkt uden for aftalen. Men Danmark forsøger at komme med via en parallelaftale med EU.



EU's sikkerhedskommissær, Julian King, tager EU-Domstolens afgørelse til efterretning.



"Udvekslingen af oplysninger som PNR er afgørende for borgernes sikkerhed," siger han.



Sammen med Canada vil EU nu arbejde på at finde en løsning, der overholder domstolens afgørelse.



Han vil også sørge for, at EU's andre PNR-aftaler kommer til at overholde alle regler.



Den liberale hollænder Sophie in 't Veld er Europa-Parlamentets ordfører på sagen.



Hun glæder sig over domstolens afgørelse. Men hun beklager, at det skulle tage 14 år at få ret.



Sophie in 't Veld mener, at EU-Kommissionen, medlemslandene og nogle af de politiske grupper i Europa-Parlamentet laver "lovsjusk".



- Det kan sagtens lade sig gøre at bekæmpe terror og kriminalitet og samtidig overholde europæiske standarder for beskyttelse af privatliv og data, siger hun.



