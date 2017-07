EU-Kommissionen giver Polen en måned til at svare på ny kritik af retsstaten og gør klar til nye dramatiske skridt, hvis Polen fyrer højesteretsdommere.



Det er budskabet fra EU-Kommissionens første næstformand, Frans Timmermans, onsdag efter EU-Kommissionens ugentlige møde.



Polens præsident, Andrzej Duda, afviste i mandags to af de retsreformer, som ifølge EU-Kommissionen truer med at underminere den polske retsstat.



/ritzau/