Tyskland vil gerne samarbejde med USA om sanktioner mod Nordkorea og Rusland. Men det skal ske ud fra principper, man er enige om.



Den tyske regering "kan ikke acceptere" en praksis, hvor man fører industripolitik under dække af sanktioner. Det siger en talskvinde for den tyske regering.



Sanktioner skal aftales og koordineres med USA, siger talskvinden.



Repræsentanternes Hus vedtog tirsdag et forslag om at indføre nye sanktioner mod Rusland, Iran og Nordkorea.



Forslaget skal ses som en løftet pegefinger over for Rusland for at blande sig i det amerikanske præsidentvalg sidste år og for en aggressiv fremfærd i Ukraine og Syrien.



Forslaget blev vedtaget med et overvældende flertal trods modvilje fra præsident Donald Trump. 419 stemte for, og tre stemte imod.



Lovforslaget mangler godkendelse i Senatet, før det kan sendes til Det Hvide Hus. Trump kan underskrive det, eller han kan bruge sin vetoret.



Den tyske regering lægger vægt på, at sanktionerne endnu ikke er vedtaget.



/ritzau/Reuters