Den spanske premierminister er onsdag mødt op i retten i San Fernando de Henares, hvor han vidner i en korruptionssag.



Mariano Rajoy er ikke selv tiltalt i sagen, hvor omkring 40 personer står anklaget i sagen om returkommissioner.



Det er tidligere medlemmer af premierministerens konservative parti, Partido Popular, som er tiltalt.



Kort efter klokken 10 begyndte Rajoy ifølge nyhedsbureauet AFP at svare på spørgsmål, efter at han indledningsvist havde svoret at tale sandt.



Retten har indkaldt Rajoy til at vidne, da han var vicepartisekretær og siden partisekretær i Partido Popular indtil 2004.



Det var i den periode, at der ifølge anklagemyndigheden skete ulovligheder i partiet.



Sagens kerne er transaktioner, der er sket via forretningsmanden Francisco Correa, som blev anholdt i 2009, og et netværk af hjælpere og selskaber, som stod bag gratis arrangementer i partiet.



Correa fik offentlige kontrakter retur, og han fik så 3-4 procent af kontraktsummen fra de selskaber, som udførte arbejdet, skriver spanske medier.



