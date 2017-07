Relateret indhold Tilføj søgeagent EU-Domstolen

EU's aftale om at udveksle oplysninger med Canada om flypassagerer er ikke lovlig i sin nuværende form.



Det siger EU-Domstolen onsdag i en såkaldt bindende udtalelse.



Udvekslingen af de såkaldte PNR-oplysninger - Passenger Name Record - er et led i kampen mod terror og organiseret kriminalitet.



/ritzau/