Alliansen udtrykker mistillid til tre ministre i den socialdemokratiske svenske regering i forlængelse af en it-skandale i landets transportstyrelse.



Koalitionen af fire oppositionspartier udtrykker mistillid til infrastruktur-, indenrigs- og forsvarsministeren, forklarer Moderaternas leder, Anna Kinberg Batra, på et pressemøde.



Siden 1980 har der været syv afstemninger om mistillid til en minister i Riksdagen. Men ved ingen af disse har det kostet ministeren posten.



Det kræver simpelt flertal i forsamlingen at vælte en minister.



Oppositionen har de seneste dage rettet hård kritik af indenrigsminister Anders Ygeman og forsvarsminister Peter Hultqvist.



Begge var tirsdag i samråd. De to ministre har erkendt, at de første gang hørte om problemet i den svenske transportstyrelse i foråret 2016.



De kendte til sagen i et år, før statsminister Stefan Löfven blev informeret. Netop den sene orientering af statsministeren - og i særdeleshed resten af Riksdagen - har været et kardinalpunkt i kritikken fra Alliansen.



Löfven har sagt, at skandalen har skadet Sverige og svenskerne. Han har også sagt, at han gerne ville have været orienteret tidligere.



