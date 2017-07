Massivt flertal godkender nye russiske sanktioner trods modvilje fra Trump

Relateret indhold Artikler

Republikanere og demokrater i Repræsentanternes Hus i USA har tirsdag amerikansk tid godkendt et forslag om at indføre nye sanktioner mod Rusland, Iran og Nordkorea.



Det skete med et overvældende flertal trods modvilje mod forslaget fra præsident Donald Trump. Således stemte 419 for og tre imod.



De nye sanktioner skal ses som en løftet pegefinger over for Rusland for at blande sig i det amerikanske præsidentvalg sidste år og for dets aggressive militære fremfærd i Ukraine og Syrien.



Det skriver nyhedsbureauet AP.



Lovforslaget mangler dog godkendelse i Senatet, før det kan sendes til Det Hvide Hus. Her kan præsidenten enten underskrive det eller bruge sin vetoret.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Ifølge Det Hvide Hus har Donald Trump endnu ikke besluttet sig for, om han vil underskrive lovforslaget.



Bliver loven vedtaget, vil den begrænse Donald Trumps mulighed for på egen hånd at ophæve eller lempe sanktioner mod Rusland.



Lovforslaget indeholder således en passage om, at præsidenten ikke uden om Kongressen kan ændre på sanktioner mod Rusland.



Hvis Trump foreslår tiltag, der markant ændrer den amerikanske politik over for Rusland, skal han ifølge udkastet fremsende en rapport til Kongressen.



Herefter har medlemmerne mindst 30 dage til at godkende eller afvise præsidentens forslag.



Trump, der mødte Ruslands præsident, Vladimir Putin, tidligere i juli ved et G20-topmøde i Hamburg, er blevet kritiseret for at være for forsonende over for Putin og Rusland.



"Tager man Ruslands mange overtrædelser i betragtning - og præsident Trumps tilsyneladende manglende evne til at håndtere dem - så er det nødvendigt med en stærk sanktionslov," har Chuck Schumer, minoritetsleder i Senatet, tidligere udtalt ifølge AP.



/ritzau/