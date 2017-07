Republikanerne får ny chance til at stoppe Obamacare

Republikanerne i USA's senat har sikret sig nok stemmer til at genoptage forsøget på at afskaffe Obamacare. 50 republikanere stemmer for, mens to er imod.



Med vicepræsident Mike Pence til at give den afgørende stemme er forslaget vedtaget.



Vicepræsidenten afgiver en stemme, når der 50 stemmer for og 50 stemmer imod.



Samtlige 48 demokratiske senatorer stemmer imod.



Afstemningen gjaldt proceduren for at gøre et nyt forsøg på at erstatte Obamacare med en republikansk plan.



