EU er "stærkt bekymret" over den omfattende bølge af fængslinger, der er rullet ud over Tyrkiet siden kupforsøget for et år siden.



Det er budskabet fra EU's udvidelseskommissær, Johannes Hahn, tirsdag efter et såkaldt dialogmøde mellem EU og Tyrkiet i Bruxelles.



"Jeg vil gerne endnu engang understrege vores meget stærke bekymring over fængslingerne af et stort antal journalister, forfattere, akademikere, jurister og forsvarere af menneskerettigheder," siger Hahn.



EU forventer, at kommende retssager bliver ført ud fra antagelsen om, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist, tilføjer han.



Johannes Hahn siger, at menneskerettigheder, retsstat, demokrati og grundlæggende rettigheder som mediefrihed er afgørende for ethvert tyrkisk fremskridt mod EU.



"Ytringsfrihed og forsamlingsfrihed er grundlæggende rettigheder i demokratiske samfund," siger Hahn på et fælles pressemøde mellem EU og Tyrkiet.



- Vi har brug for fremskridt på alle disse områder for at bevæge os frem til vores positive dagsorden, siger han.



