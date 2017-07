Donald Trump kritiserer sin justitsminister på Twitter. Ministeren har flere gange været mål for præsidentens kritik.



Den amerikanske præsident beskylder ministeren for at have ageret svagt i håndteringen af "Hillary Clintons lovovertrædelser" i en sag om eksministerens e-mailserver.



Trump fremlægger også en ubekræftet påstand om, at Ukraine ville styrke Clinton og har forsøgt at sabotere Trumps kampagne under valgkampen.



Præsidenten kritiserede for nylig Jeff Sessions i et interview med New York Times. Han sagde, at han aldrig havde peget på Sessions, hvis han vidste, at ministeren ville erklære sig inhabil i en undersøgelse af mulige forbindelser mellem Trump og Rusland.



/ritzau/