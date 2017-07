Der er fortsat behov for en lempelig pengepolitik i eurozonen, hvis inflationen for alvor skal tilbage på sporet.



Sådan lyder det fra Den Internationale Valutafond (IMF), der opfordrer Den Europæiske Centralbank (ECB) til at fortsætte med at understøtte økonomien. Det skriver Bloomberg News.



"Pengepolitikken skal blive ved med at være lempelig, indtil der er en vedvarende stigning i inflationsmønstret i retning mod ECB's mål," skriver IMF i en rapport.



ECB har som mål at sikre en årlig inflation på 2 pct. i eurozonen, men de seneste tal fra juni viste 1,3 pct., og inflationen har i en længere periode befundet sig i slæbesporet.



IMF skriver samtidig, at en række af landene i eurozonen må indstille sig på en periode med en inflation over 2 pct. for at løfte inflationen i hele regionen.



Valutafonden vurderer, at den økonomiske vækst i eurozonen vil lyde på 1,9 pct. i år og 1,7 pct. næste år, mens inflationen ses ramme 1,6 pct. i år og derefter falde til 1,5 pct. i 2018.



"De opløftende kortsigtede udsigter er overskygget af markante nedadgående risici - specielt på mellemlang og lang sigt," skriver IMF, der blandt andet peger på risiko for, at nogle af de mest gældsatte lande i eurozonen kan løbe ind i forhøjede låneomkostninger ved en strammere pengepolitik hos centralbankerne.



ECB's indskudsrente er i øjeblikket på minus 0,40 pct., og centralbanken køber samtidig obligationer for 60 mia. euro om måneden med henblik på at hæve inflationen. Opkøbsprogrammet stopper efter planen til december.



Sidste uges møde i ECB bød ikke på nogle ændringer af pengepolitikken, men centralbankchef Mario Draghi sagde, at det vil blive taget op til efteråret.



