Trump udbygger sin kritik af minister og skyder på Ukraine

Donald Trump kritiserer tilsyneladende sin justitsminister i to korte beskeder på Twitter. Ministeren har tidligere været mål for kritik fra USA's præsident.



Den amerikanske præsident beskylder Jeff Sessions for at have været for svag i håndteringen af "Hillary Clintons lovovertrædelse" i en sag om eksministerens e-mailserver.



Trump fremlægger også en ubekræftet påstand om, at Ukraine har forsøgt at sabotere Trumps kampagne. Ukraine har forsøgte at "styrke Clinton".



"Så hvor er undersøgelsen A.G.," skriver Trump.



Med "A.G." henviser han formentlig til "attorney general", der betyder justitsminister.



For nylig leverede præsidenten en direkte og opsigtsvækkende kritik af Jeff Sessions i et interview med avisen New York Times.



Han sagde, at han aldrig ville have nomineret Sessions, hvis han havde vidst, at ministeren senere ville erklære sig inhabil i undersøgelse af mulige forbindelser mellem Trump og Rusland.



/ritzau/